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McCollum sayı olup yağdı!
20 Şubat 2017 , 17:50
Çin Basketbol Ligi’nde Errick McCollum ‘ın oynadığı North Control Beijing, deplasmanda Fujian Quangzhou Bank’a 124-118’lik skorla yenildi.
38.hafta maçında North Control Beijing’de Errick McCollum 38 dakika süre alırken 6/15 iki sayı isabetle oynadı.Eski Galalatasaraylı oyuncu üç sayı çizgisinin gerisinden ise 11’de 9 isabet kaydetti. 9’da 8 serbest atış ile oynayan ABD’li oyun kurucu, rakip potaya 47 sayı bırakırken 2 ribaunt, 3 asist ile maçı noktaladı.
Takım arkadaşı Esteban Batista 24 sayı, 15 ribauntla double double yaparken Chin-Min Yang 22 sayı, 10 asist, 7 ribauntla mücadele etti.
Fujian’da Dwight Buycks 41 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Zhelin Wang 25 sayı, 16 ribaunt, 5 asist, Linjian Chen 20 sayı, 2 ribaunt, 2 asist ile galibiyette rol oynadı.
Basketball.com.tr
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