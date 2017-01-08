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Orhun Ene'nin zor milli takım kararı

Tarih08 Ocak 2017 , 12:46

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Orhun Ene'nin zor milli takım kararı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı çalıştırması için teklif aldığını belirterek, "Maalesef şu an antrenör olarak, bulunduğum pozisyon ona izin vermiyor." dedi.

Ene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımda yeni bir sürecin  başladığını, yeni bir jenerasyonla beraber orada yaşanan bir değişikliğin  bulunduğunu ancak bunun kolay olmadığını söyledi.
 
Milli takımın yapılanması ve eski aldığı başarıları tekrarlayabilmesi  için bu jenerasyonun belli bir seviyelere ulaşması gerektiğini kaydeden Ene,  şöyle konuştu:
 
"Şu anda o tecrübede değiller, genç arkadaşlar var. Bu kadar  yabancının çok olduğu ligde de o sorumluluğu alamıyorlar. Öyle bir sıkıntımız da  var. Bunların dönemsel sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş, bir iki sene içinde tekrardan bu yapılanmanın yeni federasyonumuzla beraber daha iyi olacağını  ve ligi bu kadar iyi olan, iyi antrenörlerin bulunduğu bir ligde de basketbol  milli takımının da kötü olmayacağını düşünüyorum. Bu geçiş sürecinde hep beraber  bir sıkıntı yaşayacağız."
 
A Milli Takım'ı çalıştırması için başantrenörlük teklifi aldığını  belirten Ene, "Bu dönemde A Milli Takım ile ilgili bir teklif aldım ama burası da  (TOFAŞ) milli bir kulüp. Başarısı olan ve basketbola yatırım yapan bir kulüp.  Sadece sportif tarafında yatırım yapmıyorlar. O anlamda buradaki insanlarla  beraber esasında uzun vadeli bir anlaşma yaptık." ifadelerini kullandı.
 
TOFAŞ ile yaptıkları anlaşmada iki taraf arasında Türk basketbolu  adına da önemli bir karar alındığına değinen Ene, şöyle devam etti:
 
"Maalesef, 3-4 sene daha anlaşmam olacağı için kendi kulübümden  ayrılmak istemediğimi söyledim. Onlar hem kulüp hem milli takımı çalıştıran  antrenör tercih etmiyorlar. Haklı oldukları taraflar var. Onlara da saygı  duyuyorum fakat illa insanların milli takıma faydalı olması için de A Milli Takım  antrenörü olmasına gerek yok. Kendi pozisyonum ne olursa olsun, önemli olan milli  takıma yardımcı olmaktır. Hangi görev verilirse verilsin kendi kulübümle bu süreç  içinde beraber kalmak kaydıyla milli takıma yine yardımcı olurum. Bu bir asistan  koç olur, başka görevler olur. Orada ortak gayret ve arzu milli takımın  başarısıdır. Ama maalesef şu an antrenör olarak, bulunduğum pozisyon ona izin vermiyor."
 
TOFAŞ'taki yapılanma
Orhun Ene, TOFAŞ Kulübü olarak organizasyon, teknik yapılanma  anlamında geçmişten gelen çok değerli mirasları bulunduğunun altını çizerek,  Türkiye'nin şampiyonluklar kazanmış sayılı kulüplerinden biri olduklarını  anlattı.
 
Geçen sezon bir alt ligden yeniden Basketbol Süper Ligi'ne yükselerek  yeni bir mücadeleye ve kendilerini kanıtlamaya, yeni iddiaların, hedeflerin  peşinden koşmaya başladıklarını vurgulayan Ene, şunları kaydetti:
 
"Şu an her ne kadar bunun başında olsak da çok da istediğimiz noktada  olmasak da çalışkan ve genç enerjik bir kulübüz. TOFAŞ Basketbol Kulübü olarak  sadece basketbolda ligdeki pozisyonumuza, skorborddaki sonuca göre bir hedef  oluşturmadık. Çok farklı şekilde hem tesisleşme hem Bursa'da basketbolu büyütme,  sevdirme, sevdirirken de buradaki basketbolu bitiren değil değer katan, bunları  sadece TOFAŞ'ın bünyesi altında toplayarak böyle bir planlama ile birlikte hem  altyapılarla hem organizasyon taraflarıyla basketbol anlamında farklı kulvarlarda  önemli bir mücadeleye girdik. Onun için zorlanıyoruz tabi kolay bir şey değil."
 
"Banvit de benim için büyük şans oldu"
Orhun Ene, başantrenör olarak sahada bulunmaktan büyük keyif aldığını  ve bu kapsamda hedefleri olduğunu söyledi.
 
Daha önce görev yaptığı Banvit Kulübünün kendisi için büyük şans  olduğunu dile getiren Ene, "Orada bir noktaya kadar geldim ama inşallah oradan  daha iyisini yapacak şekilde TOFAŞ Kulübünde de iyi noktalara gelmeyi hedefliyorum." diye konuştu.
 
Ene, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde her takımın birbirini  yenebilecek durumda olduğunu ifade etti. Ligde tüm takımların bir gücü olduğuna  dikkati çeken Ene, "Başarılı gözükmeyen sıralamadaki bir takıma  kaybedebiliyorsunuz. Onun için şu anda tahmin edilebilir değil, herkes herkesi  yenebiliyor. Esasında korkutucu bir lig. Orta sırada oynayan takımlar için kolay  bir lig değil." değerlendirmesinde bulundu.
 
TOFAŞ ile 1,5 yıldır çalıştığını, burada bulunmaktan son derece mutlu  olduğunu ve heyecan duyduğunu belirten Ene, "Bir kere çok güzel bir kulüp, güzel  bir şehir. Bu şehirde basketbol liginde iddialı bir takımın olması da hem bizim  hem de şehir açısından çok önemli. Biz bu şehri temsil etmenin heyecanını  yaşıyoruz. Oynadığımız maçlarda da bize destek olan taraftarımıza teşekkür  ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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