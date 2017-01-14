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Ergin Ataman'ın yerine kim gelecek?
14 Ocak 2017 , 14:34
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- Basketbol
- Milli Takım
Ajansspor -
Ergin Ataman'ın ayrılışının ardından başantrenör arayışlarını sürdüren Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı Hidayet Türkoğlu, yakın çevresine ismi ön plana çıkan Ufuk sarıca haricinde birkaç isim ile temasta olduklarını da belirtti.
Türkiye Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman'dan ayrılan boşluğun kısa sürede doldurulması bekleniyor. Son olarak Beşiktaş'ın koçluğunu yapan Ufuk Sarıca'nın isminin ön planda olduğu belirtildi. Alınan bilgiye göre; bu konuya açıklık getiren Başkan Hidayet Türkoğlu, Ufuk Sarıca'nın dışında görüşmelerinin olduğunu belirtti ve kararın bu hafta içinde açıklanacağını söyledi.
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