Milli Takım'ın yeni koçu belli oldu!

Ergin Ataman'ın ayrılışının ardından başantrenör arayışlarını sürdüren Türkiye Basketbol Federasyonu, takımın başına Beşiktaş'ın koçluğunu yapan Ufuk Sarıca'yı getirdi.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın yeni teknik patronu belli oldu. Millilerin yeni koçu Ufuk Sarıca oldu. Sarıca Beşiktaş Sompo Japan’daki görevini bırakmayacak. Başarılı basketbol adamı, milli takım ile eşzamanlı olarak Beşiktaş’ı çalıştıracak.

Ergin Ataman’ın milli takımdan ayrılmasının ardından koç arayışını sürdüren federasyon, Orhun Ene’den olumsuz yanıt alınca Sarıca’ya teklif götürdü. Resmi açıklamanın yakın bir zamanda yapılması bekleniyor.

Amk