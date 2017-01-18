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TBF açıkladı! Türkoğlu da katılıyor!

Tarih18 Ocak 2017 , 12:43

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TBF açıkladı! Türkoğlu da katılıyor!

AJANSSPOR - Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda başantrenörlük görevi için Ufuk Sarıca ile anlaşma sağlanmıştı. Basketbol Federasyonu, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek ay-yıldızlı ekibin bundan sonraki vizyonu ve teknik yapılanmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu, konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama :

  “A Milli Erkek Basketbol Takımımızın vizyonunu ve teknik yapılanmasını paylaşmak üzere, 19 Ocak Perşembe günü Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de saat 11:00’de basın toplantısı düzenlenecektir.

Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek EuroBasket 2017 grup maçları ve final karşılaşmaları öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımımızın vizyonunu ve teknik yapılanmasını paylaşmak üzere, 19 Ocak Perşembe günü Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de saat 11:00’de basın toplantısı düzenlenecektir.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda; basın mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyacağız.”

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