- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
TBF açıkladı! Türkoğlu da katılıyor!
18 Ocak 2017 , 12:43
- İlgili:
- Basketbol
- Milli Takım
AJANSSPOR - Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda başantrenörlük görevi için Ufuk Sarıca ile anlaşma sağlanmıştı. Basketbol Federasyonu, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek ay-yıldızlı ekibin bundan sonraki vizyonu ve teknik yapılanmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu, konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama :
“A Milli Erkek Basketbol Takımımızın vizyonunu ve teknik yapılanmasını paylaşmak üzere, 19 Ocak Perşembe günü Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de saat 11:00’de basın toplantısı düzenlenecektir.
Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek EuroBasket 2017 grup maçları ve final karşılaşmaları öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımımızın vizyonunu ve teknik yapılanmasını paylaşmak üzere, 19 Ocak Perşembe günü Sheraton İstanbul Ataköy Otel'de saat 11:00’de basın toplantısı düzenlenecektir.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda; basın mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyacağız.”
- İlgili:
- Basketbol
- Milli Takım
YORUM EKLE
Son Milli Takım HaberleriTüm Milli Takım Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar