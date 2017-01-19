Ergin Ataman'dan Ufuk Sarıca açıklaması

Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı Antrenörü Ergin Ataman, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ve İlker Koç'a önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantenörü görevi sona eren Ergin Ataman, Ufuk Sarıca'ya yeni görevinde başarılar dilerken , TBF Yönetimini dürüst olmaya çağırdı.

Ataman sözlerini şöyle devam etti:

3-4 saat sonra önemli bir maç oynayacağız. Kısa bir basın açıklaması yapıp kamuoyunu bilgilendireceğim. Ufuk Sarıca'ya başarılar diliyorum. Milli Takımı en iyi şekilde çalıştıracağına inanıyorum. Basın toplantısında bütün her şeyi açıklayacağım. Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan'la ilgili her şeyi konuşacağım. Şimdi duygusallık sporda yer alan bir konu değidir fakat tutarlılık çok önemlidir. Ciddi bir spor adamı olarak farklı bir prensibim var. Basketbol federasyonu istediği hocayla çalışabilir.