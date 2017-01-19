Milli Takım antrenörü resmen açıklandı!

AJANSPOR - TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'nın yeni hocasını resmen açıkladı.



Türkoğlu, Ufuk Sarıca'nın A Milli Takım Başantrenörü olduğunu resmen açıkladı. Türkoğlu, Ufuk Sarıca ve önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtilen ekibine başarılar diledi.



Hidayet Türkoğlu, Sarıca'nın hem Beşiktaş hem de milli takım başantrenörlüğü yapacak olmasıyla ilgili soruya, "Başkan olarak ben cevap vereyim. Biz Ufuk hoca ile konuştuğumuzda hem milli takımı hem de Beşiktaş’ı çalıştırabileceğini söyledi. Biz Ufuk hocamıza güveniyoruz. Her zaman arkasında olacağız. Bildiğiniz gibi ilk hedef 2017 Avrupa Şampiyonası. Biz gerekli ekibimizi kurmuştuk. Ufuk hocanın da dahil olmasıyla, oyuncu anlamında bakış açımız genişledi. Türk halkının önüne, gurur duyacağı, alkışlayacağı bir takım çıkarmak istiyoruz. Hedefimiz uzun vadelidir. Bu süreci iyi şekilde değerlendireceğiz. 2017 Avrupa Şampiyonası’na iyi bir kadro çıkaracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. " dedi.

Ufuk Sarıca ise yaptığı açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu’nun güvenine daha sonra da sayın başkan ve Ömer Onan’a teşekkür ediyorum. Karşınızda çok gururlu ve heyecanlı bir durumdayım. Görev için büyük mutluluk duyuyorum. Kanımca, gelinebilecek en üst mertebe burasıdır diye düşünüyorum. Uzun yıllar oyuncu olarak da hizmet etmiştim. Hem kendi adıma hem de ailem adına gururluyum. Önümüzde çok yoğun bir tempo olacak. İlk etapta 2017 şampiyonası olacak. İlk hedefimiz en iyi basketbolu oynayacak bir kadro oluşturmak. 2019 ve 2020 de yine orta ve uzun vadedeki hedefler. Kulübüme ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a da teşekkür etmek istiyorum. Sahada hiç vazgeçmeyen bir takım yaratıp her gün kazanmaya, son topa kadar da oyunun içinde olan bir milli takım yaratacağıma söz veriyorum. Yardımcılarımız ile alakalı düşüncelerimiz var. İlerleyen günlerde bir açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.