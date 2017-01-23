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Eski basketbolcu Gülseren Gönül vefat etti
23 Ocak 2017 , 17:57
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- Basketbol
- Milli Takım
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını giyen ilk oyunculardan Gülseren Gönül, 66 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Gülseren Gönül'ün cenazesinin, yarın Ankara Karşıyaka Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.
Açıklamada, "Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri de yer aldı.
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- Basketbol
- Milli Takım
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