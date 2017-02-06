Avrupa Şampiyonası'nın maç programı belirlendi

2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın maç programı belirlendi.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinin (FIBA) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde 16-25 Haziran'da düzenlenecek şampiyonada B Grubu'nda Belarus, Slovakya ve İtalya ile mücadele edecek A Milli Kadın Takımı, ilk maçını 16 Haziran Cuma günü Slovakya ile yapacak.

Slovakya'nın ardından 17 Haziran Cumartesi günü İtalya'nın karşısına çıkacak Türkiye, 19 Haziran Pazartesi günü ise Belarus ile mücadele edecek.

Turnuvada 4 grupta dörder takım yer alacak. 16-19 Haziran'da oynanacak grup karşılaşmaları sonunda birinciler, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Gruplarını ikinci ve üçüncü sırada bitiren ekipler arasında 20 Haziran'da yapılacak eleme maçlarının ardından son 8 arasına kalacak diğer ülkeler belli olacak. Şampiyonada 22 Haziran'da çeyrek final, 24 Haziran'da yarı final ve 25 Haziran'da üçüncülük ile final maçları oynanacak.