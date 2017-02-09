Ataman'dan flaş Milli Takım açıklaması

Galatasaray Odeabank Baş antrenörü Ergin Ataman, A Milli Takımı çalıştırması konusunun bir kişi tarafından speküle edildiğini söyledi.

Galatasaray Odeabank Baş antrenörü Ergin Ataman, A Milli Takımı çalıştırması konusunun bir kişi tarafından speküle edildiğini söyledi. Tecrübeli koç, "Olimpiyat elemeleri sonrası benim Milli Takımı çalıştırmak istemiyormuşum gibi bir kamuoyu oluşturuldu" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Milli Takım süreci ile ilgili basın toplantısı düzenleyecekken son anda vazgeçen Ergin Ataman, rahatsızlık duyduğu konularla ilgili TRTSPOR'a samimi açıklamalarda bulundu.

Başarılı baş antrenör, "Ergin Ataman Milli Takımı çalıştırmak istemiyor" algısının yaratıldığını, tam aksine her zaman milli göreve hazır olduğunu vurguladı.

Ataman, şunları söyledi:

"Bu Milli takım süreci benim baş antrenörlük yaptığım dönemde yaratılan spekülasyonlar bir kişi tarafından ondan sonra Olimpiyat elemelerinden sonra yaratılan algı, sanki ben Milli Takımı çalıştırmak istemiyormuşum gibi bir tercih yapmışım gibi yaratılan algı. Günü geldiğinde perde arkasında kalmaz hiç birşey gerçekler mutlaka ortayla çıkar."

Erdenay'ın açıklamasına cevap

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun eski başkanı Harun Erdenay'ın "sadece Milli Takımı çalıştıracak" şeklindeki açıklamasına da değinen Ergin Ataman, tercihinin her zaman hem kulüp hem de Milli Takımı aynı anda çalıştırmak olduğunu söyledi.

Ataman, "Eski başkanımız Harun Erdanay'ın bir açıklaması oldu TV programında. 'Ergin'le anlaşmıştık 2016-2017 sezonu bittikten sonra Ergin Ataman sadece Milli Takımı çalıştıracak' diye. Bu da tabii ki gerçek bir durum değil. Sonuçta benim bugüne kadar tercihim. Yazın ben bunu başkan Erdenay ve Ceo Hidayet Türkoğlu'na yaptığımız toplantıda söylemiştim. Benim hep tercihim Galatasaray ile birlikte Milli Takımı çalıştırmaktı. Bunun aksinin olması gerektiğini iddia eden bir kişiye boyun eğmeyeceğimi kendilerine iletmiştim" şeklinde konuştu.

"Sert çıkışlarım sürecek. 51 yaşına geldim, bundan sonra değişmem"

51 yaşına geldiğini, bundan sonra değişmeyeceğini vurgulayan Ataman, sert çıkışlarının da devam edeceğini söyledi.

Ataman, "Bazıları şunu söylüyorlarmış, İşte Ergin Ataman'ı kimse sevmiyor. Bazı kulüpler, Fenerbahçe sevmiyor, Karşıyakalılar sevmiyor, Beşiktaşlılar sevmiyor... Ben de şunu söylüyorum; fanatik olanlar beni zaten sevmesinler. Bana halkın sevgisi sokakta karşılaşmış olduğum o ilgi yeter. Zaman zaman sert çıkışlar yapıyorum. Bunu yapmaya devam ederim. 51 yaşıma geldim, bundan sonra ben değişmem" dedi.

"Bazı kişiler beni kırdı...Geri adım atmam"

Yetiştirdiği ve emek harcadığı bazı kişilere kırgınlığı olduğunu da vurgulayan Ergin Ataman, şöyle konuştu:

"Geçmişte bilikte çalıştığım ve kariyerlerinde büyük emek sarfettiğim bugün yeni yeni bir yerlere gelmeye başlayan en azından daha açık olmalarını cesur olmalarını bekliyorsun. Bir anda evet kırgın olduklarım var. Ama kırgın olmamın sebebi tercih edilmemem değil. Şu da bir gerçek ki Ergin Ataman kırıldığında daha çok başarıya odaklanır. Geri adım atmam."

(TRT Spor)