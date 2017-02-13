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Aksu:"Ülkeme hizmet edeceğim"
13 Şubat 2017 , 18:09
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- Basketbol
- Milli Takım
A Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne getirilen Can Aksu, kendisini bu göreve getirenleri mahcup etmeyeceğini söyledi.
Kardemir Karabükspor Bedensel Engelliler Basketbol Takımı'nı da çalıştıran Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekerlekli sandalye basketboluna uzun yıllardır hizmet verdiğini, takımıyla hem ülkede hem de yurt dışında önemli başarılara imza attığını ifade etti.
Milli takımda daha önce de görevler aldığını belirten Aksu, yeni görevinin kendisine tebliğ edildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Genç Milli Takım ve A Milli Takım Yardımcı Antrenörü olarak çalışmıştım. Şimdi ise A Milli Takımı'nın başantrenörü olarak ülkeme ve bu spora hizmet vereceğim. Bu, beni onurlandırdı ve gururlandırdı. Bizi bu göreve layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Mahcup olmamak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Bu şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanıp derecelerle dönmeye çalışacağız. Bunu yapacak güçteyiz."
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