Zeynep Gül Ene'ye milli görev..

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Takımı'nın menajerliği için Zeynep Gül Ene ile anlaştı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun'un yaptığı toplantının ardından Zeynep Gül Ene'nin menajerlik görevine getirildiği duyuruldu.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "16-25 Haziran'da Çekya'da düzenlenecek 2017 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takımımız, menajer Zeynep Gül Ene ile anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

Ene: "Büyük hedeflere gideceğimizi düşünüyorum"

Eski milli basketbolcu Zeynep Gül Ene, ay-yıldızlı takımın yeni bir oluşum içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Kadın milliler, son 10 yıl içerisinde tüm takımlar arasında en başarılı ekip durumunda. Beklentiler de çok yüksek. Sportif başarı anlamında, Türk halkına aynı heyecanı ve mücadeleyi yaşatmayı hedefliyoruz. Genç oyuncularımız eleme maçlarındaki mücadeleleriyle ileriye dönük ciddi sinyaller verdi. Performanslarıyla geçiş sürecinin çok sancılı olmayacağını gösterdiler. Büyük hedeflere gideceğimizi düşünüyorum."

Ene, yeni göreviyle ilgili de "TBF'de yeni bir yapılanma söz konusu. Arzu Özyiğit'in görevinden ayrılmasıyla birlikte, ciddi hedefleri ve yeni planları olan yönetimin, bu görev için beni düşünmüş olması şahsen heyecan verici. 35 yıldır oyuncu ve antrenör olarak basketbolun içerisindeyim. Spor insanı olarak kadın basketbolunda gelebilecek en üst noktada olduğumu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.