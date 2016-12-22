Thunder, Westbrook'un 42 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, 46 sayı attığı Atlanta Hawks maçından sonra New Orleans Pelicans'a karşı da 42 sayı kaydetti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin iki formda ismi New Orleans Pelicanslı Anthony Davis ile Oklahoma City Thunderlı Russell Westbrook'u karşı karşıya getiren mücadeleyi, 121-110 Thunder kazandı.

Thunder'ın yıldız oyuncusu Westbrook, 46 sayı attığı Atlanta Hawks maçından sonra Pelicans'a karşı da 40 sayı barajını geçti ve karşılaşmayı 42 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle tamamladı. Yedek oyuncu Alex Abrines, 18 sayılık katkıda bulundu.

Maçta 34 sayı, 15 ribaunt üreten ev sahibi Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis ise bu sezon 9. kez 30 sayı ve 15 ribaunt barajlarını aştı. Pelicans'ta oynayan Ömer Aşık, skor üretemediği maçta 2 ribaunt aldı.



- Marc Gasol kariyer rekorunu egale etti

Memphis Grizzlies, İspanyol pivotu Marc Gasol'ün 38 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği mücadelede, Detroit Pistons'ı deplasmanda 98-86 yendi.

Grizzlies'te JaMychal Green, 10 sayı ve 9 ribauntla Gasol'e destek verdi. Peş peşe 4. yenilgisini alan Pistons'ta Reggie Jackson ve Jon Leuer 18'er sayı, Andre Drummond ise 13 sayı, 19 ribauntla oynadı.



- Cavaliers'tan art arda 3. galibiyet

Son şampiyon Cleveland Cavaliers, sahasında oynadığı Milwaukee Bucks karşılaşmasından 113-102 galip ayrıldı ve arka arkaya 3. maçını kazandı.

Cavaliers'ı galibiyete, 31 sayı, 13 asist, 6 ribauntla maçı tamamlayan Kyrie Irving ve 29 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten LeBron James taşıdı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Jabari Parker ise 27 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.



- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 113-102

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 84-92

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 86-98

Chicago Bulls-Washington Wizards: 97-107

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 110-121

Phoenix Suns-Houston Rockets: 111-125

Utah Jazz-Sacramento Kings: 93-94

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 95-96