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JR Smith'den kötü haber geldi
24 Aralık 2016 , 14:57
Son şampiyon Cleveland Cavaliers‘ta en kötü senaryo gerçekleşti ve JR Smith‘in dönüş süreci uzadı.
Milwaukee Bucks‘la oynanan maçta sakatlanan JR Smith‘in durumu merak konusuydu. Başarılı bir ameliyat geçiren yıldız oyuncunun dönüş sürecinin 12-14 hafta arası olacağı açıklandı. Bu yaz takımıyla yeni kontrat yapan Smith‘in parkelere dönüşü büyük ihtimalle Mart ayını bulacak.
Bu sezon 21 maçta 28.9 dakika süre alan ve 8.6 sayı-1.2 asist-2.1 ribaunt ortalama yakalayan Smith‘ten gelen bu haber sonrasında Cavaliers‘ın kadrosuna takviye için takas yapabileceği belirtildi.
Basketball.com.tr
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