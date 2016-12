NBA'de neler oldu? Ersan...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ClevelandCavaliers, konuk etti̇i̇Brooklyn Nets'i 119-99 malup ederek kn srdrd.

NBA'e 14 mala devam edildi. Son ampiyonCleveland Cavaliers,Quicken Loans Arena'da arladBrooklyn Nets'i batan sona stn gtrd mcadelenin ardndan 119-99 yenerek galibiyet serisini 4 maa kard.

Dou Konferans'nda 22'nci galibiyetini alarak liderliini srdren Cavaliers'daLeBron James 19 sayyla man en skoreri olurken, Kevin Love 14 say ve 15 ribaunt, Tristan Thompson 16 say ve 11 ribaunt, Kyrie Irving ise 13 say ve 10 asistle"double-double" yapt.

Sezonun 22'nci malubiyetini alan Nets, Dou Konferans'nda son sraya gerilerken, takmn en skoreri 16 say kaydeden Brook Lopez oldu.

Smith en az 3 ay yok

te yandan, Milwaukee Bucksmanda sakatlanan Cavaliers'n oyun kurucusuJ.R. Smith'in el ba parmandaki krk nedeniyle ameliyata alnd ve sahalardan en az 3 ay uzak kalaca belirtildi.

Warriors seriyi 7 maa kard

Geen sezonun finalistiGolden State Warriors,Palace of Auburn Hills'de konuu olduuDetroit Pistons' 119-113'le geerekCleveland Cavaliers'la yapaca ma ncesinde moral buldu.

Galibiyet serisini 7 maa karan Warriors'daKevin Durant 32 say ve 8 ribaunt, Stephen Curry 25 say ve 8 asist, Klay Thompson da 17 sayyla galibiyete katk verdi.

Sezonun 18. malubiyetini alan Pistons'ta Tobias Harris 26, Kentavious Caldwell-Pope 25 sayyla mcadele etse de takmna galibiyeti getiremedi.

Ersan'n 14 says yetmedi

Phoenix Suns,Talking Stick Resort Arena'da arladPhiladelphia 76ers' zellikle son periyotta att 42 saynn yardmyla 123-116 malup etti.

Suns'a sezonun 9. galibiyetini getiren oyuncular,24 say ve 11 asistle Eric Bledsoe, 23 sayyla Devin Booker, 19 sayyla TJ Warren,15 say ve 12 ribauntla TysonChandler oldu.

Sixers'ta sonradan oyuna giren milli basketbolcu Ersan lyasova 14 say, 3 ribaunt, 3 asist ve 1 blokluk bir performans sergiledi.Joel Embiid 27, Sergio Rodriguez ise 21 sayyla mcadele etti.

NBA'e bir gnlk arann ardndan 5 mala devam edi̇lecek.

Toplu sonular

Charlotte Hornets-Chicago Bulls:103-91

Orlando Magic-Los Angeles Lakers:109-90

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder:112-117

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets:119-99

Detroit Pistons-Golden State Warriors:113-119

Memphis Grizzlies-Houston Rockets:115-109

Milwaukee Bucks-Washington Wizards:123-96

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings:105-109

New Orleans Pelicans-Miami Heat:91-87

Denver Nuggets-Atlanta Hawks:108-109

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers:123-116

Utah Jazz-Toronto Raptors:98-104

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs:90-110

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks:88-90