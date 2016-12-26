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Finalistlerin düellosunda kazanan Cavaliers
26 Aralık 2016 , 10:59
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2016 finalistleri Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors arasındaki maçı, 109-108 Cavaliers kazandı.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors, Cavaliers'ın 4-3 önde bitirdiği 2016 final serisinden bu yana ilk kez karşılaştı. Ev sahibi Cavaliers, Kyrie Irving'in, Klay Thompson'ın savunmasına rağmen bitime 3.4 saniye kala kaydettiği basketle sahadan 109-108 galip ayrıldı.
Son 11 maçta 10. galibiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 31 sayı, 13 ribaunt ve Kyrie Irving 25 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, 7 top çalmayla "double double"a imza attı. Kevin Love ise 20 sayı, 6 ribauntla oynadı.
Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, 36 sayı ve 15 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Klay Thompson 24, Stephen Curry de 15 sayıyla mücadele etti.
- Lakers, derbide 11 maç sonra kazandı
Los Angeles kenti takımları Lakers ile Clippers'ın mücadelesinde gülen taraf, 111-102'lik skorla ev sahibi Lakers oldu. Lakers böylece derbideki 11 karşılaşmalık mağlubiyet hasretine son verdi.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Lakers'ta Nick Young ve Timofey Mozgov, 19'ar sayıyla öne çıktı. Luol Deng 13 sayı, 12 ribaunt ve Julius Randle 13 sayı, 8 asist, 7 ribaunt üretti.
All-star oyuncuları Chris Paul ve Blake Griffin'den yoksun sahaya çıkan Clippers'ta J.J. Redick ve kenardan oyuna giren Jamal Crawford 22'şer sayı attı.
- Spurs, Bulls'u Aldridge ile geçti
Ligde zirve mücadelesi veren San Antonio Spurs, konuk ettiği Chicago Bulls'u 119-100 yenerek son 13 karşılaşmada 11. galibiyetine ulaştı.
Spurs'ü galibiyete, 33 sayı, 9 ribauntla oynayan LaMarcus Aldridge ve 25 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalmayla "double double" yapan Kawhi Leonard taşıdı.
Üst üste 3. yenilgisini alan Bulls'ta Dwyane Wade'in 24 sayı, 6 asist ve Jimmy Butler'ın 19 sayı, 5 ribauntluk performansı sonucu değiştirmedi.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
New York Knicks-Boston Celtics: 114-119
Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 109-108
San Antonio Spurs-Chicago Bulls: 119-100
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 112-100
Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 111-102
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