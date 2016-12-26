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Müthiş maçın galibi Cleveland Cavaliers!

Tarih26 Aralık 2016 , 01:16

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Müthiş maçın galibi Cleveland Cavaliers!

NBA'de gece dev bir maça sahne oldu. Doğu'nun lideri Cleveland Batı'nın lideri Golden State Warriors'u konuk etti.

Cleveland Cavaliers, sahasında Golden State Warriors'ı Kyrie Irving'in 3 saniye kala attığı basketle 109-108 mağlup etti.

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