Triple-double'a doymuyor!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un "triple-double" yaptığı maçta Miami Heat'i 106-94 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 5. sırada bulunan Thunder, American Airlines Arena'da konuk olduğu Heat'i 106-94 mağlup ederek üst üste 4. olmak üzere 20. galibiyetine ulaştı.

Thunder'da Russell Westbrook, 29 sayı, 17 ribaunt, 11 asistlik performansıyla sezonun 15. "triple-double"ını yaptı. Konuk takımda Steven Adams 15, Alex Abrines 14, Jerami Grant 10 sayı üretti.

Sezonun 22. maçını kaybeden Heat'te Josh Richardson 22, James Johnson 16, Tyler Johnson 15, Hassan Whiteside 12 sayı attı.

- Harden'dan Dallas'a 34 sayı

Batı Konferansı 3'üncüsü Houston Rockets, deplasmanda Dallas Mavericks'i 123-107'lik skorla geçti.

American Airlines Center'da oynanan mücadelede sezonun 24. galibiyetine imza atan Rockets'ta James Harden, 34 sayı, 11 asistle "double-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Ryan Anderson 22, Eric Gordon 13, Nene 12 sayı kaydetti.

Mavericks'te Harrison Barnes'ın 21, Wesley Matthews'un 19, Dwight Powell ve Justin Anderson'ın 13'er sayısı sezonun 23. mağlubiyetini engelleyemedi.

- Jazz üç maç sonra kazandı

Utah Jazz, Staples Center'da konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 102-100 yenerek üç maç sonra galip geldi.

Bu sezon 19. maçını kazanan Jazz'da Gordon Hayward, 31 sayı, 9 ribauntla galibiyette başrol oynadı. Batı Konferansı'nda 6. sırada yer alan Jazz'da Joe Ingles 13, Rudy Gobert 12, Boris Diaw ve Joe Johnson 10'ar sayı buldu.

Lakers'ta Julius Randle'ın 25 sayı, 12 ribauntluk "double-double" performansı sezonun 23. mağlubiyetini önleyemedi. Ev sahibi ekipte Lou Williams 22, Jordan Clarkson 12, Thomas Robinson 10 sayıyla oynadı.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 113-103

Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 94-106

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 107-123

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 100-102