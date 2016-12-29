Golden rahat kazandı

Golden State Warriors gecenin son maçında evinde konuk ettiği Toronto Raptors‘ı 121-111’lik skorla mağlup etti.

Warriors içerde 13-2 toplamda 28-5 olurken, Raptors deplasmanda 11-4 toplamda 22-9 oldu.

Maça fırtına gibi bir giriş yapan Warriors, 11-2’lik seri yaparken, ardından bu seri 22-4 oldu ve ilk çeyrek 42-17’lik skorla bir anlamda 25 sayılık farkla sona erdi. İkinci çeyrekte Raptors biraz olsun toparlansa da, bu farkın çok fazla inmesine neden olmadı ve ilk devre 72-55’lik Warriors üstünlüğüle geçildi.

Son çeyreğe 17 sayı geride giren Raptors, bitime 3 dakika kala farkı 5’e kadar çekti ve maça yeniden heyecan geldi. Ancak Warriors olası bir sürprize izin vermeyerek maçı kazanmasını bildi.

Warriors‘da Kevin Durant 8-15 şut isabetiyle 22 sayı-17 ribaunt-7 asist-6 blok yaparken, Stephen Curry 28 sayı-7 asist-7 ribaunt, Klay Thompson 21 sayı-6 ribaunt, Draymond Green 14 sayı-6 ribaunt-10 asist ve benchten gelen Andre Iguodala 11 sayı-3 ribaunt yaptı.

Warriors, 14-23 (%60.9) üç sayı, 46-81 (%56.8) şut isabetiyle oynadı.

Raptors‘da DeMar DeRozan 29 sayı-6 asist-5 ribaunt yaparken, Kyle Lowry 27 sayı-11 asist-6 ribaunt, DeMarre Carroll 13 sayı-7 ribaunt ve benchten gelen Terrence Ross 24 sayı-7 ribaunt yaptı.

Raptors, 13-35 (%37.1) üç sayı, 40-104 (%38.5) şut isabetiyle oynadı.

1. Periyot: 17-42

2. Periyot: 38-30

3. Periyot: 32-32

4. Periyot: 24-17

Salon: Oracle Arena

Hakemler: Ed Malloy, Nick Buchert, Gary Zielinski

Seyirci: 19,596

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