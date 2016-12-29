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NBA'de gecenin sonuçları
29 Aralık 2016 , 09:08
NBA'de bu gece 10 maç oynanırken yine ilginç sonuçlar ve performanslar vardı. Golden State - Toronto Raptors mücadelesinde iki takımda inişli çıkışlı bir performans ortaya koyarken, yüksek skorlu bir maçın sonucunda 121-111'lik skorlar kazanan ev sahibi takım oldu. Portland ise 6 maç sonra Lillard'sız kazanmayı başardı. Ayrıca Suns'da Spurs'e hiç bir şekilde direnemezken farklı mağlup oldu.
İşte gecenin sonuçları:
Orlando 101 - 120 Charlotte
Washington 111 - 105 Indiana
Atlanta 102 - 98 New York
Detroit 94 - 119 Milwaukee
Chicago 101 - 99 Brooklyn
New Orleans 102 - 98 Clippers
Spurs 119 - 98 Phoenix
Denver 105 - 103 Minnesota
Portland 102 - 89 Sacremento
Golden 121 - 111 Toronto
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