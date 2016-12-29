NBA'de gecenin sonuçları

NBA'de bu gece 10 maç oynanırken yine ilginç sonuçlar ve performanslar vardı. Golden State - Toronto Raptors mücadelesinde iki takımda inişli çıkışlı bir performans ortaya koyarken, yüksek skorlu bir maçın sonucunda 121-111'lik skorlar kazanan ev sahibi takım oldu. Portland ise 6 maç sonra Lillard'sız kazanmayı başardı. Ayrıca Suns'da Spurs'e hiç bir şekilde direnemezken farklı mağlup oldu.

İşte gecenin sonuçları:

Orlando 101 - 120 Charlotte

Washington 111 - 105 Indiana

Atlanta 102 - 98 New York

Detroit 94 - 119 Milwaukee

Chicago 101 - 99 Brooklyn

New Orleans 102 - 98 Clippers

Spurs 119 - 98 Phoenix

Denver 105 - 103 Minnesota

Portland 102 - 89 Sacremento

Golden 121 - 111 Toronto