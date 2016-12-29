Pekovic kariyerini bitirmeye yakın

Nikola Pekovic Sırbistan'da ana konuları başkanı olduğu Partizan’ın geleceği ve borçları ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

2018’e kadar Minnesota Timberwolves ile kontratı olan Nikola Pekovic, ilk kez oyunculuk günlerinin sona erebileceğini halka duyurdu: “İki yıl önce sakatlığımla boğuşuyordum ve mental olarak tükenmiş olarak hissediyordum. Bu yıl 2 ay boyunca hazırlık kampındaydım ve oynamak için ihtimal dahilindeki her şeyi denedim fakat bazı zamanlar vardır ki bunu yapamıyorsunuz. Acı hissetmeden koşamıyordum.”

Pekovic, Partizan hakkında ise geçmiş dönemdeki borçların halen bir sorun olarak devam ettiğini belirtirken kulübün geleceği ve Avrupa Kupaları hakkında ise açık kapı bıraktı. Geçtiğimiz yıllarda Euroleague’in demirbaşlarından olan Partizan bu sezon, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ediyor. Pekovic: “Başka bir yerde oynamak için şartlar yerine getirildiğinde biz de orada oynayacağız. Şimdilik durum bu.”

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