McCollum'dan kariyer rekoru!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, CJ McCollum'un 43 sayyla kariyer rekoru krd mata Minnesota Timberwolves'u 95-89 malup etti.

NBA'e 5 mala devam edildi. Bat Konferans'nda 10. srada bulunan ve play-off mcadelesi veren Portland, Target Center'da konuk olduu Minnesota'y 95-89 yenerek 15. galibiyetini ald.

Portland'n skorer basketbolcusu CJ McCollum, 43 sayylakariyer rekoru krd mcadeleyi ayrca5 ribaunt, 3 asist, 3 top almayla tamamlad. Konuk takmda Mason Plumlee 18, Evan Turner 11, Allen Crabbe 10 say att.

Bu sezon 23. man kaybeden Minnesota'da Andrew Wiggins 24, Zach LaVine 13, Gorgui Dieng ve Shabazz Muhammed 12'er, Karl-Anthony Towns ve Kris Dunn 11'er say kaydetti.

- Lowry-DeRozan ikilisinden 72 say

Dou Konferans'nda ikinci srada yer alan Toronto Raptors, Staples Center'da konuk olduu Los Angeles Lakers' 123-114'lk skorla geti.

ki ma sonra kazanan Raptors'ta Kyle Lowry ve DeMar DeRozan ikilisi, attklar 72 sayyla galibiyette barol oynad. Sezonun 23. galibiyetine ulaan Raptors'ta Lowry 41 say, 9 ribaunt, 7 asistlik performansla n plana kt. DeMar DeRozan'n 31 say kaydettii mata Jonas Valanciunas 14 say, 10 ribauntla "double-double" yapt.

Art arda 3. olmak zere 25. man kaybeden Lakers'ta D'Angelo Russell 28, Nick Young 26, Julius Randle 15 say retti.

- Hawks, Spurs' uzatmada geti

Atlanta Hawks, normal sresi 100-100 biten karlamada San Antonio Spurs' uzatmada114-112 yendi.

Philips Arena'da oynanan mata ev sahibi Hawks adna Paul Millsap 32 say, 13 ribaunt ve Dennis Schrder 16 say, 10 asistle "double-double"lk performans sergiledi. st ste 3. olmak zere 18. galibiyetini elde eden Hawks'ta Tim Hardaway Jr 29, Kyle Korver 14 say buldu.

Drt ma sonra kaybederek 7. yenilgisini yaayan Spurs'te LaMarcus Aldridge'in 27 say, 13 ribauntluk "double-double" malubiyeti engelleyemedi. Bat Konferans ikincisi Spurs'te Tony Parker 22, Pau Gasol 18, Kawhi Leonard 13 sayyla oynad.

NBA'e 8 mala devam edilecek.

- Sonular

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 114-112 (uzatmada)

Miami Heat-Detroit Pistons: 98-107

Indiana Pacers-Orlando Magic: 117-104

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 89-95

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 114-123