Golden State bir kez daha tarihe geçti !

NBA’de son yıllara damgasını vuran Golden State Warriors, bu sezon NBA’e 30 galibiyet alarak başladı ve adını bir kez daha tarihe yazdırmayı başardı.

Sezonun ilk bölümünü 5 mağlubiyet ve 30 galibiyet alarak geçen Warriors, arka arkaya üç sezon lige 30-5 ya da daha iyi derecede başlayan ilk takım oldu. Başarılı ekip, 2014/15 sezonunda lige 30-5 ile başladı ve rakip potalara maç başına ortalama 109.4 sayı göndererek sezonu şampiyon tamamladı. İlerleyen sezonda ise bu derecesini 33-2 ile geliştiren Golden State Warriors, maç başına ortalama 113.7 sayı üretti fakat NBA Finali’nde Cleveland Cavaliers’e boyun eğdi.

Bu sezon maç başına 117.3 sayı atan Warriors, Batı Konferansı’nda lider konumda bulunurken şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak görülüyor.

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