Miami'de sakatlık sıkıntısı!

AJANSSPOR - NBA takımlarından Miami Heat’e forvet oyuncusu Justise Winslow’dan kötü bir haber geldi. Sağ omzundan bir sakatlık geçiren Winslow’un ameliyat olacağı ve çok yüksek ihtimalle sezonu kapattığı ifade edildi.



30 Aralık tarihindeki Boston maçında sakatlanan forvet, sonraki 2 maçta da parkeye çıkamamıştı. Winslow, bu sezon 10.9 sayı, 5.2 ribaund, 3.7 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları tutturmuştu.



2015 NBA Seçmeleri’nde Miami Heat tarafından 10. sıradan draft edilen 20 yaşındaki Winslow, 3 Temmuz 2015 tarihinde sözleşme imzalamıştı. Bu arada Justise Winslow, kolej basketbolunu Duke Üniversitesi’nde oynamış, 2015’te de NCAA şampiyonluğu yaşamıştı.