Rondo Cavaliers'e yakın

Son şampiyon Cleveland Cavaliers, kadrosuna takviye yapmak için kolları sıvadı. Özellikle yedek oyun kurucu arayışlarına hız veren Cavaliers’ın gündeminde iki önemli isim var.

Bu sezon Bulls’la sözleşme imzalayan ancak takımda büyük sıkıntılar yaşayan ve hatta bu yüzden son karşılaşmalarda forma giymeyen Rajon Rondo’nun takas olma ihtimali her geçen gün yükseliyor. Cavaliers da yıldız oyun kurucunun durumunu yakından izliyor ve Rondo’yu radarında tutuyor.

Cavaliers’ın gündemindeki bir başka oyuncu ise son olarak Memphis Grizzlies forması giyen Mario Chalmers. 30 yaşındaki oyun kurucu, geçtiğimiz Mart ayında aşil tendonunu koparttıktan sonra serbest bırakılmıştı ve o günden bu yana geri dönüş için çalışmalarını sürdürüyor.

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