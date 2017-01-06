All Star oylamasının ilk sonuçları!

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NBA'de All Star haftasonu 17-19 Şubat'ta New Orleans'ta gerçekleşecek.

NBA'de izleyicilerin All-Star oylamasında ilk sonuçlar geldi. Doğu Konferansı'nda guardlar arasında en çok oyu alan isim, geçen sezonun şampiyonu Cleveland Cavaliers'lı Kyrie Irving oldu. Frontcourt oyuncuları arasında ise en çok oy alan oyuncu geçen sezonun finaller MVP'si Lebron James oldu. Batı Konferansı'nda ise, son 2 sezonun MVP'si Steph Curry guardlar arasında en çok oyu alırken; frontcourt oyuncuları arasında en çok oyu, sezon başında Golden State Warriors'a transfer olan ve büyük tepki çeken Kevin Durant aldı. İzleyicilerin devam eden oylarının ikinci sonuçları, 12 Ocak'ta açıklanacak. İzleyiciler oylarını; nba.com oylama sayfası, NBA App, Twitter, Facebook veya Google'dan verebiliyor.

NBA All Star'da ilk kez, ilk 5'lerin seçimi oylamasına NBA oyuncuları ve medya da katılacak. İzleyicilerin oyları %50 değerinde. Oyuncuların ve medyanın oyları %25'er değerinde olacak. NBA oyuncuları ve medya, haftaya oylarını vermeye başlayacak. All Star'da yedekler ise, takım koçlarının oylarıyla belirlenecek.

İşte NBA All Star'da izleyicilerin şu ana kadar verdiği oylara göre sonuçlar;

Doğu Konferansı

Frontcourt

1 LeBron James (CLE) 595,288

2 Giannis Antetokounmpo (MIL) 500,663

3 Kevin Love (CLE) 250,347

4 Joel Embiid (PHI) 221,984

5 Carmelo Anthony (NY) 189,817

6 Jimmy Butler (CHI) 189,066

7 Kristaps Porzingis (NY) 184,166

8 Paul George (IND) 138,332

9 Hassan Whiteside (MIA) 72,628

10 Jabari Parker (MIL) 64,141

Guards

1 Kyrie Irving (CLE) 543,030

2 Dwyane Wade (CHI) 278,052

3 DeMar DeRozan (TOR) 253,340

4 Isaiah Thomas (BOS) 193,297

5 Derrick Rose (NY) 129,924

6 Kyle Lowry (TOR) 128,940

7 John Wall (WAS) 87,360

8 Jeremy Lin (BKN) 59,562

9 Kemba Walker (CHA) 52,122

10 Avery Bradley (BOS) 32,822

Batı Konferansı

Frontcourt

1 Kevin Durant (GS) 541,209

2 Zaza Pachulia (GS) 439,675

3 Kawhi Leonard (SA) 341,240

4 Anthony Davis (NO) 318,144

5 Draymond Green (GS) 236,315

6 DeMarcus Cousins (SAC) 202,317

7 Karl-Anthony Towns (MIN) 125,278

8 LaMarcus Aldridge (SA) 101,724

9 Blake Griffin (LAC) 100,524

10 Marc Gasol (MEM) 97,370

Guards

1 Stephen Curry (GS) 523,597

2 James Harden (HOU) 519,446

3 Russell Westbrook (OKC) 501,652

4 Klay Thompson (GS) 293,054

5 Chris Paul (LAC) 173,830

6 Damian Lillard (POR) 117,857

7 Eric Gordon (HOU) 76,609

8 Manu Ginobili (SA) 65,832

9 Andre Iguodala (GS) 64,247

10 Zach LaVine (MIN) 53,642