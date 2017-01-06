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All Star oylamasının ilk sonuçları!
06 Ocak 2017 , 11:35
-AJANSSPOR
NBA'de All Star haftasonu 17-19 Şubat'ta New Orleans'ta gerçekleşecek.
NBA'de izleyicilerin All-Star oylamasında ilk sonuçlar geldi. Doğu Konferansı'nda guardlar arasında en çok oyu alan isim, geçen sezonun şampiyonu Cleveland Cavaliers'lı Kyrie Irving oldu. Frontcourt oyuncuları arasında ise en çok oy alan oyuncu geçen sezonun finaller MVP'si Lebron James oldu. Batı Konferansı'nda ise, son 2 sezonun MVP'si Steph Curry guardlar arasında en çok oyu alırken; frontcourt oyuncuları arasında en çok oyu, sezon başında Golden State Warriors'a transfer olan ve büyük tepki çeken Kevin Durant aldı. İzleyicilerin devam eden oylarının ikinci sonuçları, 12 Ocak'ta açıklanacak. İzleyiciler oylarını; nba.com oylama sayfası, NBA App, Twitter, Facebook veya Google'dan verebiliyor.
NBA All Star'da ilk kez, ilk 5'lerin seçimi oylamasına NBA oyuncuları ve medya da katılacak. İzleyicilerin oyları %50 değerinde. Oyuncuların ve medyanın oyları %25'er değerinde olacak. NBA oyuncuları ve medya, haftaya oylarını vermeye başlayacak. All Star'da yedekler ise, takım koçlarının oylarıyla belirlenecek.
İşte NBA All Star'da izleyicilerin şu ana kadar verdiği oylara göre sonuçlar;
Doğu Konferansı
Frontcourt
1 LeBron James (CLE) 595,288
2 Giannis Antetokounmpo (MIL) 500,663
3 Kevin Love (CLE) 250,347
4 Joel Embiid (PHI) 221,984
5 Carmelo Anthony (NY) 189,817
6 Jimmy Butler (CHI) 189,066
7 Kristaps Porzingis (NY) 184,166
8 Paul George (IND) 138,332
9 Hassan Whiteside (MIA) 72,628
10 Jabari Parker (MIL) 64,141
Guards
1 Kyrie Irving (CLE) 543,030
2 Dwyane Wade (CHI) 278,052
3 DeMar DeRozan (TOR) 253,340
4 Isaiah Thomas (BOS) 193,297
5 Derrick Rose (NY) 129,924
6 Kyle Lowry (TOR) 128,940
7 John Wall (WAS) 87,360
8 Jeremy Lin (BKN) 59,562
9 Kemba Walker (CHA) 52,122
10 Avery Bradley (BOS) 32,822
Batı Konferansı
Frontcourt
1 Kevin Durant (GS) 541,209
2 Zaza Pachulia (GS) 439,675
3 Kawhi Leonard (SA) 341,240
4 Anthony Davis (NO) 318,144
5 Draymond Green (GS) 236,315
6 DeMarcus Cousins (SAC) 202,317
7 Karl-Anthony Towns (MIN) 125,278
8 LaMarcus Aldridge (SA) 101,724
9 Blake Griffin (LAC) 100,524
10 Marc Gasol (MEM) 97,370
Guards
1 Stephen Curry (GS) 523,597
2 James Harden (HOU) 519,446
3 Russell Westbrook (OKC) 501,652
4 Klay Thompson (GS) 293,054
5 Chris Paul (LAC) 173,830
6 Damian Lillard (POR) 117,857
7 Eric Gordon (HOU) 76,609
8 Manu Ginobili (SA) 65,832
9 Andre Iguodala (GS) 64,247
10 Zach LaVine (MIN) 53,642
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