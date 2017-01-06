Kawhi-LaMarcus sırtladı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, konuk olduğu Denver Nuggets'ı 127-99 mağlup ederek konferansında liderlik mücadelesini sürdürdü.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Pepsi Center'da Denver Nuggets'ın konuğu olan San Antonio Spurs, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 28 sayı farkla 127-99 kazandı.

Sezonun 29. galibiyetini alarak lider Golden State Warriors'ı takibini sürdüren Spurs'de LaMarcus Aldridge 28 sayı, Kawhi Leonard 24 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Tony Parker ise 21 sayı ve 9 asistle takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Mağlubiyet serisini 4 maça çıkaran Nuggets'da Nikola Jokic 19 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, Danilo Gallinari ise 15 sayı üretti.

- Rockets seriyi 6 maça çıkardı

Sezonun formda takımlarından Houston Rockets, Toyota Center'da ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 118-116 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden 26 sayı, 12 asist ve 8 ribaunt, Eric Gordon 22, Nene ise 18 sayıyla takımının 28. galibiyetini almasında önemli rol üstlendi.

Üst üste 3. mağlubiyetini alan Thunder'ın formda yıldızı Russell Westbrook'un 49 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performansı, galibiyet için yeterli olmadı.

- Çekişmeli maç Pistons'ın

Günün çekişmeli mücadelesinde Detroit Pistons, Palace of Auburn Hills'de ağırladığı Charlotte Hornets'ı 115-114 mağlup etti.

Sezonun 17. galibiyetini alan Pistons'ta Reggie Jackson 22 sayı ve 11 asist, Boban Marjanovic 15 sayı ve 19 ribaunt, Marcus Morris ise 20 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, Tobias Harris ise 25 sayıyla skora destek verdi.

Hornets'te ise Kemba Walker 32 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Marvin Williams 19 sayı ve 7 ribaunt, Spencer Hawes ise 18 sayıyla mücadele etti.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

- Toplu sonuçlar

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 121-109

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 115-114

Toronto Raptors-Utah Jazz: 101-93

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 118-116

New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 94-99

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 95-102

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 99-127

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 118-109