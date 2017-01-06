Kyle Korver son şampiyona!

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NBA'de takas dönemi öncesi hareketlilik başladı. Son şampiyon Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ın yıldız şutörü Kyle Korver'ı kadrosuna katmak üzere. Takas daha resmileşmiş olmasa da Korver, perşembe gecesı Atlanta Hawks'ın New Orleans Pelicans'a konuk olup 99-94 kazandığı maç sonrası mikrofonlara, Hawks'tan ayrılmanın kendisi için zor olduğunu ancak Cavaliers'ta oynamanın büyük bir fırsat olduğunu söyledi. ESPN'in açıklamasına göre, Korver'ın karşığında Hawks, Cavaliers'tan Mike Dunleavy Jr'ı ve 2019 draftı 1. tur hakkı elde edecek.

NBA tarihinin en iyi şutörlerinden biri olarak gösterilen Korver kariyerinde 1952 üçlük sokarak bu alanda 8. sırada yer alıyor. 35 yaşındaki şutör kariyerinde, %43'le üçlük sokuyor. Bu sezon ise bu oran yaklaşık %41. Cavaliers gibi çok iyi üçlük atan bir takım, Korver ile birlikte bu alanda daha da yükselebilir.

2015'te All Star seçilen Kyle Korver kariyerinde; Philadelphia 76ers, Utah Jazz, Chicago Bulls ve Atlanta Hawks formaları giydi.