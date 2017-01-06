Marjanovic kendine geldi!

Son dönemlerin formsuz takımı Detroit Pistons evinde konuk ettiği Charlotte Hornets karşısında Boban Marjanovic‘ten aldığı sürpriz katkıyla maçı 115-114’lük skorla kazandı.

Pistons içerde 10-9 toplamda 17-21 olurken, Hornets deplasmanda 8-10 toplamda 20-17 oldu.

Maça hızlı başlayan Pistons, henüz ilk çeyrekte 37-26’lık skor yaptı ve ilk devreyi 58-48’lik skorla önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte kontrolü elinden bırakmayan ev sahibi ekip, bu çeyrekte 27-22’lik skor yaparak son çeyreğe 85-70’lik avantajla girdi. Son çeyrekte Hornets’ın dönüşüne engel olamayan Pistons, son saniyelere kadar devam eden çekişmeli maçı zor da olsa kazandı ve biraz olsun nefes aldı.

Pistons‘ta benchten gelen Boban Marjanovic 3-4 şut, 9-11 serbest atış isabetiyle 15 sayı-19 ribaunt yaparken, bir başka bench oyuncusu Tobias Harris 25 sayı-2 ribaunt, Reggie Jackson 22 sayı-11 asist, Andre Drummond 16 sayı-9 ribaunt ve Marcus Morris 20 sayı-10 ribaunt-3 asist yaptı.

Pistons, 10-28 (%35.7) üç sayı, 39-97 (%40.2) şut isabetiyle oynadı.

Hornets‘ta Kemba Walker 32 sayı-5 asist-7 ribaunt yaparken, 1-8 şut isabetinde kalan Nicolas Batum 9 sayı-4 ribaunt-5 asist, Marvin Williams 19 sayı-7 ribaunt, Michael Kidd-Gilchrist 8 sayı-13 ribaunt ve benchten gelen Spencer Hawes 18 sayı-4 ribaunt-3 asist yaptı.

Hornets, 10-26 (%38.5) üç sayı, 37-91 (%40.7) şut isabetiyle oynadı.

1. Periyot: 26-37

2. Periyot: 22-21

3. Periyot: 22-27

4. Periyot: 44-30

Salon: The Palace of Auburn Hills

Hakemler: John Goble, James Williams, Mitchell Ervin

Seyirci: 13,723

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