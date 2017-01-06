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Myles Turner tarihe geçti!
06 Ocak 2017 , 20:35
NBA’de dün gece oynanan karşılaşmada Brooklyn Nets, Indiana Pacers’a konuk olurken geceye damga vuran isim Pacers’ın pota altı oyuncusu Myles Turner oldu.
Bankers Life Fieldhouse’da 32 dakika sahada kalan genç oyuncu, 25 sayı ve 15 ribaundun yanında 5 blok üreterek double-double yaptı. 20 yaşındaki Turner, son 30 yılda 20 yaş veya altında olup 25 sayı, 15 ribaund ve 5 blok istatistiklerine ulaşan dördüncü oyuncu oldu. Aynı rakamlara daha önce beş kez Shaquille O’Neal, Anthony Davis ve Karl-Anthony Towns ulaşmıştı.
Myles Turner, bu sezon ikinci NBA sezonunu geçirirken ortalama 29.8 dakika süre alıp 15.8 sayı, 7.5 ribaund ve 2.5 blok ortalamaları ile oynuyor.
Trendbasket
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