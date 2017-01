Matt Bonner emekliliğini açıkladı

2003-16 yılları arasında dış şutları, kızıl saçları, ilginç tarzı ve sahip olmayanı kıskandıracak lakapları ile basketbolseverlerin sevgisini kazanan Matt Bonner, basketbolu bıraktığını açıkladı.

NBA’in en özel kişiliklerinden biri olan Bonner, bu kararını da The Players’ Tribune’e yazdığı bir makale aracılığıyla paylaştığı kendine özgü bir video ile duyurdu. Bonner, makalesinde “Bugün, NBA’den emekli olduğumu açıklıyorum. Yıllar boyunca bu mütevazi, kızıl saçlı rol oyuncusunu destekleyen herkese teşekkürler. Oynadığım her takımı ve yaşadığım her şehri çok sevdim. Özüme sadık kalarak, bu hafif mizahi videoyu yaptım. Profesyonel bir “sabit şutörlük” ligi mucizevi bir şekilde peydah olmazsa, umarım ki basketboldan sonra ne gelirse gelsin beni desteklemeye devam edeceksiniz.” ifadelerini kullandı.

2003 NBA Draftı’nın 45. sırasında Chicago Bulls tarafından seçilen Bonner, bir senelik Messina macerasının ardından 2004-06 arasında Toronto Raptors’da, 2006-16 arasında ise San Antonio Spurs’de forma giydi. 36 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca 792 NBA normal sezon maçına çıkıp 5.8 sayı, %41.4 üçlük, 3 ribaund ortalamaları yakaladı.

