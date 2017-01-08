Bulls, Butler'la kazanıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'ı uzatma sonunda 123-118 yenen Chicago Bulls'un all-star oyuncusu Jimmy Butler, son 6 maçta 3. kez 40 sayı barajını geçti.

NBA'e, Portland Trail Blazers-Detroit Pistons mücadelesinin hava koşulları yüzünden ertelenmesi nedeniyle 7 maçla devam edildi. Üst üste aldığı yenilgilerin ardından toparlanma sürecine giren Chicago Bulls, Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Toronto Raptors'ı, uzatmada 123-118 mağlup etti.

Peş peşe 3. galibiyetini alan Bulls'un all-star oyun kurucusu Jimmy Butler, 42 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla "double-double" yaptı. Son 6 maçta 3'üncü kez 40 sayı barajını geçen Butler, kariyerinin 7'nci 40 sayı ve üzeri performansına imza attı.

Ev sahibi ekipte Dwyane Wade 20 sayı, 7 asist ve Doug McDermott 17 sayı, 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 36 sayı, 8 ribaunt ve Kyle Lowry'nin 27 sayı, 12 asist, 9 ribaunt, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.