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Westbrook'tan 17'nci "triple-double"
08 Ocak 2017 , 12:05
Oklahoma City Thunder ile Denver Nuggets arasındaki karşılaşmayı, 121-106 ev sahibi Thunder kazandı.
Maçı 32 sayı, 17 ribaunt, 11 asistle tamamlayan Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, bu sezonki 17'nci, kariyerinin 54'üncü "triple-double"ını yaptı.
Westbrook ayrıca, 1988-1989'da bunu başaran Michael Jordan'dan bu yana bir sezonda 30 sayılık 10 "triple-double"a imza atan ilk oyuncu oldu.
Nuggets cephesinde Wilson Chandler 24 sayı, 7 ribaunt, Will Barton 21 sayı, 7 ribaunt ve Jusuf Nurkic 11 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Indiana Pacers-New York Knicks: 123-109
Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 117-108
Chicago Bulls-Toronto Raptors: 123-118 (uzatmada)
Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 92-94
Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 121-106
Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 82-97
San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 102-85
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