Oklahoma City Thunder ile Denver Nuggets arasndaki karlamay, 121-106 ev sahibi Thunder kazand.

Ma 32 say, 17 ribaunt, 11 asistle tamamlayan Thunder'n yldz oyuncusuRussell Westbrook, bu sezonki 17'nci, kariyerinin 54'nc "triple-double"n yapt.

Westbrook ayrca, 1988-1989'da bunu baaranMichael Jordan'dan bu yanabir sezonda 30 saylk 10 "triple-double"a imza atan ilk oyuncu oldu.

Nuggets cephesinde Wilson Chandler 24 say, 7 ribaunt,Will Barton 21 say, 7 ribaunt ve Jusuf Nurkic 11 say, 10 ribauntla mcadele etti.

NBA'e 9 mala devam edilecek.

Sonular

Indiana Pacers-New York Knicks: 123-109

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 117-108

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 123-118 (uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 92-94

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 121-106

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 82-97

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 102-85