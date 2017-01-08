Oklahoma City Thunder ile Denver Nuggets arasındaki karşılaşmayı, 121-106 ev sahibi Thunder kazandı.

Maçı 32 sayı, 17 ribaunt, 11 asistle tamamlayan Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, bu sezonki 17'nci, kariyerinin 54'üncü "triple-double"ını yaptı.

Westbrook ayrıca, 1988-1989'da bunu başaran Michael Jordan'dan bu yana bir sezonda 30 sayılık 10 "triple-double"a imza atan ilk oyuncu oldu.

Nuggets cephesinde Wilson Chandler 24 sayı, 7 ribaunt, Will Barton 21 sayı, 7 ribaunt ve Jusuf Nurkic 11 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Indiana Pacers-New York Knicks: 123-109

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 117-108

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 123-118 (uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 92-94

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 121-106

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 82-97

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 102-85