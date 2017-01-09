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Arda'dan destek mesajı!
09 Ocak 2017 , 13:29
AJANSSPOR - İspanya Ligi’nde Barcelona forması giyen milli futbolcumuz Arda Turan’dan, Nba’deki temsilcilerimize destek geldi.
Başarılı futbolcu, kendisine ait mikroblog sitesi twitter’dan paylaştığı mesajda, “Kardeşlerimize sonsuz destek. Elbirliğiyle…” ifadesini kullandı.
NBA’deki oylama öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu da sosyal paylaşım sitesinden milli basketbolculara destek mesajı göndermişti.
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