Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» NBA

Arda'dan destek mesajı!

Tarih09 Ocak 2017 , 13:29

Yorum
Arda'dan destek mesajı!

AJANSSPOR - İspanya Ligi’nde Barcelona forması giyen milli futbolcumuz Arda Turan’dan, Nba’deki temsilcilerimize destek geldi.

Başarılı futbolcu, kendisine ait mikroblog sitesi twitter’dan paylaştığı mesajda, “Kardeşlerimize sonsuz destek. Elbirliğiyle…” ifadesini kullandı.

NBA’deki oylama öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu da sosyal paylaşım sitesinden milli basketbolculara destek mesajı göndermişti. 


 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son NBA HaberleriTüm NBA Haberleri