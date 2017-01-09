Chris Paul barajı geçti!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 98-86 yenen Los Angeles Clippers'ın all-star oyun kurucusu Chris Paul, lig tarihinde 8 bin asist barajını geçen 10. oyuncu oldu.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Los Angeles Clippers, ağırladığı Miami Heat'i 98-86 mağlup ederek üst üste 4. karşılaşmasını kazandı.

Mücadeleyi 19 sayı, 18 asist ve 6 ribauntla tamamlayan Clippers'ın oyun kurucusu Chris Paul, kariyerindeki asist sayısını 8 bin 12'ye çıkardı. 31 yaşındaki basketbolcu böylece NBA tarihinde 8 bin asist barajını aşan 10. isim olarak kayıtlara geçti.

Paul, 806 karşılaşma sonunda 15 bin sayı ve 8 bin asist barajlarını geçerek, Magic Johnson ve Oscar Robertson'dan sonra bu rakamlara en hızlı ulaşan oyuncu olmayı da başardı.

Clippers'ta J.J. Redick 25 sayı, 7 ribaunt, yedek oyuncu Marreese Speights ise 19 sayılık katkıda bulundu.

Heat'te Gorand Dragic 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Hasan Whiteside ise 15 sayı, 13 ribauntla mücadele etti.

76ers, geçen sezonki kadar maç kazandı

Geride kalan sezon oynadığı 82 maçın 10'unu kazanabilen ve ligi son sırada bitiren Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets deplasmanından 105-95 galip ayrıldı. 76ers böylece bu sezon 35. karşılaşmasında 10. galibiyetini aldı.

Konuk ekibi galibiyete, 20 sayı, 5 ribauntla oynayan Joel Embiid, kenardan gelerek 18 sayı, 5 ribaunt üreten Dario Saric ve 15 sayı, 11 ribaunt, 5 top çalmayla "double-double" yapan Robert Covington taşıdı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 14 sayı ve 7 ribauntla maçı tamamladı.

Mağlubiyet serisi 6 maça çıkan Nets'te Brook Lopez 26 sayı ve oyuna sonradan dahil olan Justin Hamilton 16 sayı, 5 ribaunt üretti.

Rockets'tan art arda 8. galibiyet

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Houston Rockets ile Doğu'nun iddialı ekiplerinden Toronto Raptors arasındaki mücadeleyi, 129-122 misafir Rockets kazandı.

Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, 40 sayı, 11 asist, 10 ribauntla sezonun 10'uncu "triple-double"ına imza attı. Harden ayrıca, bu sezon 13. kez 30 sayı ve 10 asist barajlarını geçti.

Rockets kenardan gelen oyuncuları Montrezl Harrell 28 ve Eric Gordon 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Raptors cephesinde DeMar DeRozan'ın 36 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve DeMarre Carroll'ın ise 26 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. NBA'e 3 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 95-105

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 101-107

Los Angeles Clippers-Miami Heat: 98-86

Toronto Raptors-Houston Rockets: 122-129

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 88-79

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 116-120

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 124-125 (uzatmada)

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 106-117

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 111-95