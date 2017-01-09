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Galatasaray'dan Ersan'a destek
09 Ocak 2017 , 19:57
2017 All-Star haftasına NBA’deki şu an en iyi performans gösteren temsilcimiz Ersan İlyasova’yı göndermek için internet ve sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya destek giderek büyüyor.
Türk NBA izleyicilerin ve basketbolseverlerin inisiyatif kullanmasıyla başlayan kampanyaya ülkemizin en köklü spor kulüplerinden Galatasaray resmi Twitter hesabından destek verdi.
Eurohoops
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