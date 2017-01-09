Warriors'tan Sacramento'ya Nusret'li cevap!

AJANSSPOR - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Golden State Warriors, resmi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Sacramento Kings maçı sonrası paylaşılan söz konusu fotoğraf, Türkiye’de de geniş yankı buldu.



Ünlü bir restoran sahibi olarak bilinen Nusret Gökçe’nin bazı videoları, Amerika’da sosyal medyada kullanılmaya başladı. İlk olarak Gökçe’nin tuz dökme videosu Amerika’daki çeşitli hesaplarda kullanılmıştı.



Golden State ise Sacramento Kings ile girdiği bir diyalogta Nusret Gökçe’nin fotoğrafını kullandı. Warriors hesabı, maçın özetini atarak "Sacramento Kings'i geriden gelip yendiğimiz maçın özetini izleyin" şeklinde bir ifade kullandı. Sacramento Kings de bu tweete, "Hayır" cevabını verince, Warriors'ın yanıtı Nusret Gökçe'nin Amerika'da gündemden düşmeyen fotoğrafıyla oldu.