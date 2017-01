Bunu yapabilen 4. oyuncu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets' 121-114 yenen Houston Rockets'n all-star oyuncusu James Harden, iki ma arka arkaya40 say barajn ap "triple-double" yapan NBA tarihindeki 4. basketbolcu oldu.

NBA'e 9 mala devam edildi. Art arda9. galibiyetini alan Houston Rockets, Charlotte Hornets' 121-114 malup etti.

Rockets'n all-star oyuncusu James Harden,40 say, 15 ribaunt, 10 asistle"triple-double" yapt. Pete Maravich, Michael Jordan ve Russell Westbrook'un ardndanst steiki mata40 say barajn geerek "triple-double" yapan NBA tarihindeki 4. oyuncu olan Harden, takmnn galibiyetinde nemli rol oynad.

Ev sahibi ekipte Trevor Ariza16 say ve Corey Brewer 15 say retti.

Hornets'taKemba Walker'n 25 say, 10 asist ve Frank Kaminsky'nin22 saylk performans malubiyeti engelleyemedi.

- LeBron James'in performans yetmedi

Utah Jazz ile Cleveland Cavaliersarasndaki karlamay, 100-92 ev sahibi Jazz kazand.

Ma 29 say, 6 ribaunt, 5 asistle tamamlayan Cavaliers'n yldz oyuncusu LeBron James, takmn malubiyetten kurtaramad.

Dou Konferansnn lideri Cleveland Cavaliers sezondaki 9. malubiyetini yaarken, Utah Jazz 24. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi Jazz'da Gordon Hayward28 say, 9 ribaunt ve Rodney Hood18 saylk performanslaryla galibiyetin mimar oldular.

Man en skorer ismi LeBron James'in 29 say bulduu Cavaliers'ta,Kyrie Irving ise 20 say retti. Ayrca, ilk kez Cavaliers formas giyen Kyle Korver, 17 dakika sre ald mata 2 say ve 3 ribaunt ile oynad.

NBA'e 6 mala devam edilecek.

- Sonular

Washington Wizards-Chicago Bulls: 101-99

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 97-117

Toronto Raptors-Boston Celtics: 114-106

Houston Rockets-Charlotte Hornets: 121-114

San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 107-109

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 100-92

Golden State Warriors-Miami Heat: 107-95

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 87-108

Sacramento Kings-Detroit Pistons: 100-94