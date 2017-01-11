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Garnett NBA'e geri döndü!
11 Ocak 2017 , 11:41
-AJANSSPOR
Bu yaz emekli olarak 21 yıllık NBA kariyerini noktalayan geleceğin Hall-of-Famer'ı Kevin Garnett, LA Clippers'ın antrenman kampına katılarak NBA'e farklı bir görevle geri döndü. Garnett yeni görevinde Clippers'ın uzunlarıyla ilgilenecek ve onlarla özel antrenmanlar yapacak. Bu sezon benzer bir görevi Mehmet Okur, Phoenix Suns'ta yapıyor.
LA Clippers, kadrosunda Blake Griffin ve DeAndre Jordan gibi iki All Star oyuncu bulunduruyor. Kevin Garnett ile yapacakları özel çalışmalardan sonra iki yıldızın, oyunlarındaki gelişmeler merak konusu.
Kevin Garnett Boston kariyerinde, şimdiki Clippers koçu Doc Rivers'la 6 sene beraber çalışmıştı ve 2008'de şampiyon olmuşlardı. 2.11 boyundaki eski oyuncu, 21 yıllık kariyerinde 17.8 sayı ve 10 ribaund ortalaması tutturmuştu.
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