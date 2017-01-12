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Clippers Magic'i de geçti
12 Ocak 2017 , 09:36
Los Angeles Clippers evinde konuk ettiği Orlando Magic karşısında seriye devam ederken maçı 105-96’lık skorla kazandı.
Clippers içerde 15-6 toplamda 27-14 olurken, Magic deplasmanda 9-11 toplamda 16-24 oldu.
Doc Rivers’ın öğrencileri bu sonuçla galibiyet serisini 5 yaparken, Frank Vogel yönetimindeki Magic ise üst üste 4. mağlubiyetini aldı ve kötü gidişe dur diyemedi.
Clippers‘ta JJ Redick 22 sayı-5 asist-6 ribauntla oynarken, Chris Paul 18 sayı-6 asist-7 ribaunt-5 top kaybı-4 top çalma, Austin Rivers 9 sayı-5 asist-4 ribaunt, DeAndre Jordan 10 sayı-20 ribaunt-3 blok ve benchten gelen Marreese Speights 13 sayı yaptı.
Clippers, 9-26 (%34.6) üç sayı, 39-76 (%51.3) şut isabetiyle oynadı.
Magic‘te Nikola Vucevic 16 sayı-12 ribaunt-4 asist yaparken, Aaron Gordon 28 sayı-3 ribaunt-3 asist, Jeff Green 10 sayı-5 ribaunt ve benchten gelen Jodie Meeks 14 sayı-5 ribaunt-5 top çalma yaptı.
Magic, 6-27 (%22.2) üç sayı, 39-92 (%42.4) şut isabetiyle oynadı.
1. Periyot: 33-28
2. Periyot: 18-28
3. Periyot: 24-17
4. Periyot: 21-32
Salon: Staples Center
Hakemler: John Goble, Bennie Adams, Derek Richardson
Seyirci: 19,060
Basketball.com.tr
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