- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Joel Embiid: 'Oyun kurucu olmak isterim.'
12 Ocak 2017 , 19:12
NBA’in en renkli simalarından birisi olan Joel Embiid sık sık tekrarladığı oyun kurucu oynama isteği aslında ilginç açıklamalar yapmaya devam ediyor.
Daha önce kariyerimin bir döneminde oyun kurucu oynamak isterim diyen Embiid bu kez de bu konuda şaka yapmadığını vurguladı.
Joel Embiid: ”Oyun kurucu olarak oynama isteğim konusunda şaka yapmıyordum. Bu konuda ciddiyim. Basketbol sahasında her şeyi yapabileceğimi hissediyorum. Eğer birisi bana nasıl oyun kurucu olacağımı öğretmeye çalışırsa bunu başarabilirim. Eğer bunu yapma fırsatım olursa gerçekten isterim.” ifadelerini kullandı.
Trendbasket
YORUM EKLE
Son NBA HaberleriTüm NBA Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 1
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar