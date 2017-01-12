Joel Embiid: 'Oyun kurucu olmak isterim.'

NBA’in en renkli simalarından birisi olan Joel Embiid sık sık tekrarladığı oyun kurucu oynama isteği aslında ilginç açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Daha önce kariyerimin bir döneminde oyun kurucu oynamak isterim diyen Embiid bu kez de bu konuda şaka yapmadığını vurguladı.

Joel Embiid: ”Oyun kurucu olarak oynama isteğim konusunda şaka yapmıyordum. Bu konuda ciddiyim. Basketbol sahasında her şeyi yapabileceğimi hissediyorum. Eğer birisi bana nasıl oyun kurucu olacağımı öğretmeye çalışırsa bunu başarabilirim. Eğer bunu yapma fırsatım olursa gerçekten isterim.” ifadelerini kullandı.

Trendbasket