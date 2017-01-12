McCollum coştu Cleveland dağıldı!

Portland Trail Blazers evinde konuk ettiği son şampiyon Cleveland Cavaliers karşısında farka giderken maçı 102-86 kazandı.

Blazers içerde 11-8 toplamda 18-23 olurken, Cavaliers deplasmanda 10-7 toplamda 28-10 oldu.

Üst üste 2. galibiyetini alarak nefes alan Blazers, 9. sıradaki Kings’le arasındaki maç farkını 1’e çıkarttı. Cavaliers ise üst üste 2. kez kaybederken, takipçisi Raptors’la arasındaki maç farkı 2.5’a düştü. İlk maçında 1-5 şut isabetinde kalan Kyle Korver, bu gece de 1-5 şut isabetinde kalırken, 3 üç sayı denemesinde isabet bulamadı.

Son dönemlerin formda yıldızı CJ McCollum, Cavaliers karşısında da hız kesmedi ve maça damgasını vurdu.

Blazers‘da CJ McCollum 5-10 üç sayı, 11-20 şut isabetiyle 27 sayı-2 asist-4 ribaunt yaparken, Damian Lillard 14 sayı-3 asist-3 ribaunt, Al-Farouq Aminu 11 sayı-12 ribaunt, Maurice Harkless 13 sayı-5 ribaunt, benchten gelen Allen Crabbe 24 sayı-4 ribaunt ve Evan Turner 2 sayı-11 asist-8 ribaunt yaptı.

Blazers, 10-30 (%33.3) üç sayı, 40-93 (%43.3) şut isabetiyle oynadı.

Cavaliers‘ta LeBron James 20 sayı-11 ribaunt-4 asist yaparken, Kevin Love 17 sayı-8 ribaunt, Tristan Thompson 9 sayı-10 ribaunt, 4-16 şut isabetinde kalan Kyrie Irving 11 sayı-3 ribaunt ve benchten gelen Kyle Korver 2 sayıda kaldı.

Cavaliers, 9-30 (%30.0) üç sayı, 28-82 (%34.1) şut isabetiyle oynadı.

1. Periyot: 20-27

2. Periyot: 21-22

3. Periyot: 20-24

4. Periyot: 25-29

Salon: Moda Center at the Rose Quarter

Hakemler: Derrick Stafford, David Jones, Tre Maddox, Brent Barnaky

Seyirci: 19,393

Basketball.com.tr