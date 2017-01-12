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Minnesota Houston'a dur dedi

Tarih12 Ocak 2017 , 09:28

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Minnesota Houston'a dur dedi

Houston Rockets‘ın 9 maçlık galibiyet serisini bu sabaha karşı 119-105’lik skorla Minnesota Timberwolves bitirdi.

Wolves içerde 8-13 toplamda 13-26 olurken, Rockets deplasmanda 15-7 toplamda 31-10 oldu.

Son dönemlerin formda takımı Rockets’a beklenmedik darbe Wolves’dan geldi. Özellikle 3. çeyrekteki etkili oyunuyla sonuca giden Wolves, aynı zamanda üst üste 2. galibiyetini aldı.

Wolves‘da Karl-Anthony Towns 23 sayı-18 ribaunt-5 asist-6 top kaybı-3 blok yaparken, Brandon Rush 12 sayı-3 asist, 1-5 şut isabetinde kalan Ricky Rubio 10 sayı-17 asist-3 ribaunt, Gorgui Dieng 10 sayı-2 ribaunt, Andrew Wiggins 28 sayı-4 ribaunt ve benchten gelen Shabazz Muhammad 20 sayı-7 ribaunt yaptı.

Nemanja Bjelica 20 dakika süre alırken, 2-7 şut isabetinde kaldı ve 8 sayı-7 ribaunt-1 top çalma yaptı.

Wolves, 8-23 (%34.8) üç sayı, 44-81 (%54.3) şut isabetiyle oynadı.

Rockets‘ta James Harden 33 sayı-12 asist-6 ribaunt-6 top kaybı yaparken, Ryan Anderson 18 sayı-7 ribaunt-4 asist, Trevor Ariza 16 sayı-3 ribaunt ve benchten gelen Corey Brewer 9 sayı yaptı.

Eric Gordon maçta forma giymedi.

Rockets, 15-42 (%35.7) üç sayı, 36-87 (%41.4) şut isabetiyle oynadı.

1. Periyot: 23-30
2. Periyot: 31-25
3. Periyot: 23-34
4. Periyot: 28-30

Salon: Target Center
Hakemler: Kane Fitzgerald, Gediminas Petraitis, Scott Wall
Seyirci: 13,858

Basketball.com.tr

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