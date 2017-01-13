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Spurs'ten Lakers'a 40 sayı fark
13 Ocak 2017 , 11:36
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, bu sezon en yüksek sayısına ulaştığı maçta Los Angeles Lakers'ı 134-94 mağlup etti.
NBA'e 6 maçla devam edildi. AT&T Center'da Los Angeles Lakers'ı ağırlayan San Antonio Spurs, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 40 sayı farkla 134-94 galip ayrıldı.
Sezonun en yüksek sayılı maçını çıkaran ve 31. galibiyetini alan Spurs'te Kawhi Leonard, dördüncü çeyrekte kenarda oturmasına rağmen 31 sayıyla maçın en skoreri oldu. Pau Gasol 22 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist ile skora destek verdi.
Julius Randle 22 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Jordan Clarkson ise 14 sayı kaydetse de Lakers'ın sezonun 28. mağlubiyetini almasına engel olamadı.
- Nuggets'tan 140 sayı
Üst üste yaşadığı 5 mağlubiyetin ardından çıkışa geçmek isteyen Denver Nuggets, İngiltere'nin Londra kentindeki O2 Arena'da oynanan karşılaşmada Indiana Pacers'ı 140-112 mağlup ederek aradığı galibiyeti buldu.
Sezonun 15. galibiyetine imza atan Nuggets'ta Nikola Jokic 22 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Wilson Chandler 21 sayı ve 8 ribaunt, Danilo Gallinari 18 sayı, Gary Harris 16 sayı, 5 ribaunt ve 6 asist, Kenneth Faried ise 15 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı.
Ligde 19. mağlubiyetini alan 20 galibiyetli Pacers'ta CJ Miles 20, Jeff Teague ve Aaron Brooks 14'er, Monta Ellis ise 12 sayıyla mücadele etti.
- Warriors zorlanmadı
Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Detroit Pistons'ı 127-107'yle geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Sezonun 34. galibiyetine ulaşan Warriors'ta, Kevin Durant 25 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Stephen Curry 24 sayı ve 6 asist, Klay Thompson ise 23 sayıyla takımı galibiyete taşıdı.
Pistons'ta en skorer oyuncular, 21 sayıyla Marcus Morris ve 18 sayıyla Tobias Harris oldu. Andre Drummond 12 sayı ve 10 ribaunt, Boban Marjanovic ise 13 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
- Toplu sonuçlar:
Denver Nuggets-Indiana Pacers: 140-112
Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 95-104
New York Knicks-Chicago Bulls: 104-89
San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 134-94
Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 108-113
Golden State Warriors-Detroit Pistons: 127-107
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