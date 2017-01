Philadelphia 76ers form tuttu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, konuk ettii Charlotte Hornets' 102-93'le geerek 3 yl arann ardndan st ste 3. man kazand.

NBA'e 9 mala devam edildi. Dou Konferans temsilcilerinin mcadelesinde Charlotte Hornets' Wells Fargo Center'da arlayan Philadelphia 76ers, rakibini 102-93 malup etti.

Bu galibiyetle Philadelphia 76ers, NBA'de 29 Aralk 2013 ile 4 Ocak 2014 arasndaki 4 msabakay st ste kazanma baarsnn ardndan ilk kez 3 malk galibiyet serisi yakalad.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid 24 say ve 8 ribaunt, milli basketbolcu Ersan lyasova 12 say, 3 ribaunt, 2 top alma ve 1 asist, Dario Saric ise 15 say ve 6 ribaunt ile takmna galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Hornets'ta Nicolas Batum 19 say, Cody Zeller 16 say ve 10 ribaunt, Kemba Walker 17 say, Michael Kidd-Gilchrist ise 12 say ve 12 ribaunt retse de takmna galibiyeti getiremedi.



- Westbrook rekora kouyor



Bat Konferans takmlarnn karlamasnda Minnesota Timberwolves, Target Center'da arlad Oklahoma City Thunder' 96-86 yendi.

Galibiyet serisini 3 maa karan Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 29 say ve 17 ribaunt, Ricky Rubio 14 say ve 14 asistle "double-double" yaparken, Andrew Wiggins ise 19 say ve 6 ribauntla mcadele etti.

Sezonun 17. malubiyetini alan Thunder'da Russell Westbrook 21 say, 11 ribaunt ve 12 asistle sezonun 19. "triple-double"n yaparak geen ylki istatistiini imdiden geti. Westbrook, bu baarsyla 1967-68 sezonunda Will Chamberlain'in (31) ardndan bir sezonda en ok triple-double yapan oyuncu konumuna geldi.



- Cavaliers, Irving ile kazand



Dou Konferans lideri Cleveland Cavaliers, Golden 1 Center'da konuu olduu Sacramento Kings'i 120-108 malup ederek sezonun 29. galibiyetine uzand.

Cavaliers'ta Kyrie Irving 26 sayyla takmnn en skoreri olurken, LeBron James 16 say ve 15 asist, Kevin Love ise 15 say ve 18 ribauntla "double-double" yapt.

Bu sezon 23. kez parkeden malup ayrlan Kings'te DeMarcus Cousins 26 say, 11 asist ve 8 ribaunt, Rudy Gay 23 say ve 10 ribaunt, Ty Lawson ise 17 say ve 4 asistle oynad.

NBA'e 5 mala devam edilecek.



- Sonular



Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 102-93

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 132-113

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 101-103

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 105-110

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 116-108

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 96-86

Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 109-115

Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers: 108-120

Utah Jazz-Detroit Pistons: 110-77